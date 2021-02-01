Юлия Санина стала ведущей 10 сезона Орла и решки

Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина отправилась в путешествие с сюрпризом в новом сезоне тревел-шоу.
В 2021 году выходил 10 юбилейный сезон Орла и решки, который покажет Новый канал. В качестве подарка зрителям, 10 сезон получил не двоих ведущих, а сразу 20. В течении 10 выпусков в разные страны будут ездить разные звезды. Например, первый выпуск начнется с путешествия Мишель Андраде и Алексея "Позитива" Завгороднего.
Как сообщает пресс-служба The Hardkiss, Юлия Санина и певец Alekseev также стали ведущими знаменитого тревел проекта.
"Юлия Санина и Alekseev стали приглашенными ведущими юбилейного сезона тревел-шоу # ОрелИРешка. Не пропусти специальный выпуск из далекой и такой интересной страны! - сообщают представители группы.
Поклонники Юлии Саниной уже в предвкушении нового выпуска, и в соцсетях обсуждают, неужели певица будет вести выпуск традиционно на родном украинском языке.
- "Невже буде українською?",
- "Вау,тільки рідною мовою!?",
- "Це класно, але Ви нам потрібна як співачка Вашого ансамблю.",
- "Прикольненько",
- "Вести будуть українською?", - пишут в комментариях.
- Напомним, в 10 сезоне Орла и решки будет десять выпусков, десять пар известных артистов - на каждый выпуск, десять интересных и красочных направлений. Выйдет Орел и Решка 2021 13 февраля.
- Первый выпуск пройдет в родной стране Мишель Андраде - в Боливии. Мишель Андраде в нем не повезет - она получит в распоряжение всего 100 долларов.