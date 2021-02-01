Юлия Санина стала ведущей 10 сезона Орла и решки

The Hardkiss Юлия Санина / instagram.com/the_hardkiss/

В 2021 году выходил 10 юбилейный сезон Орла и решки, который покажет Новый канал. В качестве подарка зрителям, 10 сезон получил не двоих ведущих, а сразу 20. В течении 10 выпусков в разные страны будут ездить разные звезды. Например, первый выпуск начнется с путешествия Мишель Андраде и Алексея "Позитива" Завгороднего.

Как сообщает пресс-служба The Hardkiss, Юлия Санина и певец Alekseev также стали ведущими знаменитого тревел проекта.

"Юлия Санина и Alekseev стали приглашенными ведущими юбилейного сезона тревел-шоу # ОрелИРешка. Не пропусти специальный выпуск из далекой и такой интересной страны! - сообщают представители группы.

Юлия Санина и Alekseev / telegram Юлии Саниной

Поклонники Юлии Саниной уже в предвкушении нового выпуска, и в соцсетях обсуждают, неужели певица будет вести выпуск традиционно на родном украинском языке.

"Невже буде українською?",

"Вау,тільки рідною мовою!?",

"Це класно, але Ви нам потрібна як співачка Вашого ансамблю.",

"Прикольненько",

"Вести будуть українською?", - пишут в комментариях.