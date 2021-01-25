"Женечка, я иду к тебе": Григорий Решетник рассказал о своей странной выходке

Григорий Решетник / Холостячка на СТБ

Телеведущий Григорий Решетник, который станет участником нового проекта "Где логика?" на Новом канале, рассказал о свой учебе, и на что ему пришлось пойти, чтобы получить диплом театрального учебного заведения.

"Сначала я учился на финансиста в Киево-Могилянской академии. Это было очень сложно, - рассказывает Решетник. - Учился там, но все время мечтал заниматься телевидением и получить профессию диктора-телеведущего".Читайте такжеЧто смотреть на СТБ - график премьер на весенний сезон

Творческие амбиции ведущего помогала утолить игра в университетском театре. Ему все же удалось, в результате, поступить на диктора и ведущего телепрограмм в институт кино и телевидения КНУКіМ. Там же Решетник и преподает, пока не снимает Холостяка и Холостячку.

Ведущий признался, что обожает общаться со студентами, наблюдать за их жизнью. В то же время свои творческие студенческие годы вспоминает с улыбкой. Тогда с ним случалось много невероятных вещей.

Григорий Решетник / пресс-служба

Один раз он привел людей в шок, когда отрабатывал задание прямо на учебе.

"Наша аудитория по актерскому мастерству находилась на четвертом этаже, а сам корпус - на Печерске. Помню одна задача, которая должна была научить нас выходить за рамки возможного. Я должен был представить, что кричу своей девушке на четвертый этаж в аудиторию с улицы. Неделю это репетировал: выходил на улицу и кричал на весь район. А потом, во время экзамена, во дворе собралось множество людей. Поэтому стоял между ними и кричал: "Женя, Женечка, я иду к тебе". Это было кайфово, потому что лишило рамок", - рассказал он, вспоминая реакцию прохожих.

Новое шоу "Где логика?", в котором Григорий Решетник будет звездным гостем, выходит 9 марта после премьеры Холостяка 2021.