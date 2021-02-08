Звезда сериала Солдаты лишился прав за пьяное вождение

Вячеслав Гришечкин / instagram.com/_grishechkin_com/

Российский актер Вячеслав Гришечкин попался пьяным за рулем еще в марте 2020 года, но суд шел почти год. Актер не смог отрицать своего неадекватного состояния, но пытался доказать, что за рулем был не он.

Как сообщает КП.ру, Гришечкину никто не поверил, и Замоскворецкий суд Москвы и лишил виновного водительских прав, а еще выписал штраф.

Сам Гришечкин рассказывает, что возвращался домой из ночного клуба, действительно пьяным, но за руль не садился: вышел на улицу и хотел взять такси, но к нему подошел незнакомец, который узнал знаменитого актера, и решил его подвезти. Когда остановили ДПСники новый знакомый неожиданно телепортировался на заднее сиденье, потому что прав у него не было.

Тогда актер перебрался на водительское кресло, чтобы было удобнее беседовать с сотрудником ГИБДД и попытался объяснить происходящее, но не вышло.

Напомним, что другой российский актер - Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения в июне 2020 протаранил авто, и убил человека. Его суд лишил прав и приговорил к 8 годам заключения в колонии.

После апелляции Ефремова, суд сократил ему приговор, но актер остался недоволен. В феврале 2021 года кассационный суд принял документы Ефремова на обжалование приговора.