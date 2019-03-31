Виталий Кличко на велосипеде / пресс-служба Виталия Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко приехал голосовать на выборах Президента Украины на велосипеде.

С тренировки он прибыл на избирательный участок в Киевский военный лицей имени Ивана Богуна в восемь утра, сразу после открытия участка.

"От этих выборов зависит каким образом будет развиваться Украина. Независимо от того, кого изберут президентом, очень важно, чтобы ни в коем случае наше государство не свернула с курса на евроинтеграцию, - сказал Кличко журналистам после голосования. - Все, что зависит от меня, я делаю и буду делать, чтобы Украина воплощала европейские демократические ценности, стала сильной и успешной страной европейского сообщества ", - подчеркнул мэр столицы.

Также на избирательном участке Виталий Кличко пообщался с иностранными наблюдателями.

И отметил, что очень важно, чтобы выборы прошли без нарушений и манипуляций.

"Ключевая задача - чтобы выбор каждого украинца был защищен", - сказал мэр Киева.