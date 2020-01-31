"Ощущение весны": синоптик сказала, когда в Украине ждать +13

В Украине 2 февраля ожидается +13, поделилась синоптик / УНИАН

В субботу и воскресенье, 1-2 февраля, погода в Украине будет похожей на весеннюю - максимальная дневная температура во второй день февраля может составить +13 градусов.

На выходных ожидаются дожди и ветерок, спрогнозировала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее данным, в нашей стране "можно будет почувствовать весну".

Погода в Украине на 1-2 февраля: прогноз от Диденко

1 февраля: днем прогнозируется +4…+10 градусов;

2 февраля: днем ожидается +7…+13 градусов.

В Киеве в первый день февраля прогнозируется до +5, а во второй - до +7.

Напомним, 20 января заведующая отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух говорила, что в некоторых областях нашей страны метеорологической зимы не было, а в Киеве она продлилась всего несколько дней на протяжении ноября 2019.