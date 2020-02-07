Ударят морозы, раскалит жара: синоптик дал неожиданный прогноз на весну-2020

В Украине весной прогнозируют заморозки / pti4ka-feniks.livejournal.com

В Украине в апреле 2020 года прогнозируются заморозки, а в мае уже можно ожидать летнего тепла.

По словам народного синоптика Владимира Деркача, в марте ожидаются небольшие осадки, а во второй половине месяца существенно потеплеет.

Апрель начнется прохладой с небольшими осадками, но со временем температура будет повышаться. В середине месяца будет потепление, но осадков практически не ожидается, подчеркнул он в материале на polissia.net.

Синоптик отметил, что в начале мая вероятны небольшие осадки. Погода в Украине при этом будет характеризоваться повышением температуры и уже в середине месяца можно ожидать летнюю жару, которая продержится практически до середины месяца, после чего пойдут дожди. Конец месяца будет теплым, но иногда возможны осадки.

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Напомним, ранее был опубликован пугающий прогноз погоды в Украине.