"Весна потянет канаты": синоптик рассказала о потеплении в Украине

В воскресенье погода в Украине станет теплее, спрогнозировала Наталья Диденко / УНИАН

Погода в Украине в ночь на воскресенье, 9 февраля, прогнозируется морозная, а днем - весна "потянет канаты на себя".

Ближайшей ночью в большинстве центральных областей нашей страны и в восточной части государства температура может опуститься до отметок -10…-17 градусов, написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Эксперт отметила, что прогноз погоды на дневное время теплый.

"... днем весна потянет канаты на себя: потеплеет до +1…+7 градусов, только на востоке, а также в Днепре с районами еще пощипает щеки и поморозит нос, не выше -1…-8 градусов", - добавила Диденко.

Погода на завтра в Киеве прогнозируется сухая. Синоптик поделилась, что ночью прогнозируется мороз, а днем потеплеет до 0…+2 градусов.

"В понедельник (10 февраля - Ред.) потепление раскрутится еще на несколько градусов", - поделилась эксперт.

Погода в Киеве ночью 9 будет морозной, спрогнозировали в Укргидрометцентре. По данным синоптиков, ночная температура составит -5…-7 градусов.

В воскресенье погода в Украине станет теплее, спрогнозировала Наталья Диденко / Скриншот с meteo.gov.ua

Напомним, в Укргидрометцентре спрогнозировали, какая погода в Украине будет в феврале 2020 года. Синоптики поделились, что на протяжении февраля в нашей стране средняя температура будет на 1,5-2 градуса выше средних многолетних значений.