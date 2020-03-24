Антициклон Юрген – когда в Украине снова ждать +17 градусов

Погода в Киеве и Украине – синоптик объявила, когда ждать +17 / УНИАН

Погода в Украине в ближайшие дни зависит от благосклонности антициклона Юрген, пояснила синоптик Наталья Диденко.

Так что погода будет сухой, местами облачной, но на большинстве территорий – солнечной. Ветер дуть будет с северо-востока, на юге порывы могут достигать штормовых значений.

Термометры ночью покажут холодные -1-7 градусов, а днем в среду уже около +3-8 градусов, на юге – до +11 градусов.

Читайте также25 марта – какой сегодня праздник: с Днем СБУ и Феофанов деньПогода в Киеве 25 марта будет сухой и солнечной. Ночью – морозной (в пределах -3 градусов), днем – теплой (до +6 градусов).

По мере приближения выходных теплеть будет всё сильнее. На выходные в Украине ожидается уже +11-17 градусов.

Ранее украинцев напугал зимний прогноз с -13°. Погоду в Украине обусловит антициклон.