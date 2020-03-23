Лютый мороз посреди весны: украинцев напугал зимний прогноз с -13°

Погоду в Украине обусловит антициклон.
Во вторник, 24 марта, в большинстве областей Украины ожидается солнечная погода, рассказала синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, солнечную погоду в Украине обусловит антициклон. В то же время ожидается сильный северо-восточный ветер (на севере Украины - умеренный).
Как написала она в Facebook, ночью ожидается до -3 -8 градусов, днем максимальная температура + 2 + 6 градусов.
"В Киеве вторник ожидается холодным, ночью -3 -5 градусов, днем +2 + 4 градуса. Но в столице будет светить солнце", - прогнозирует Диденко.
Она добавила, что в дальнейшем температура воздух в Украине начнет постепенно повышаться и уже к выходным ожидается до + 16 градусов.
В то же время по данным ресурса Погода УНИАН, 24 марта на востоке Украины без осадков, температура ночью до -5°, днем до +5°. В южных регионах - переменная облачность. Ночью температура до -2°, днем до +6°.
На западе Украины солнечно. Температура ночью до -13°, днем до +3°, говорится в сообщении.
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В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до -5°, днем до +4°. В центре без осадков, температура ночью до -6°, днем до +6°.
Напомним, ранее украинцев предупредили о температурной аномалии в марте.