До +18 градусов: украинцам пообещали летнее тепло

Очередное похолодание в Украине ожидается 30-31 марта / фото: 15min.lt

В пятницу, 27 марта, в Украине температура воздуха ночью будет около нуля, днем поднимется до +10 +16 градусов, рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, под воздействием антициклона осадков не предвидится "везде сухо и солнечно".

Ветер ожидается северо-восточный, умеренный, на Юге и Востоке временами возможны порывы до 15-18 м/с.

В Киеве 27-го марта ожидается сухая солнечная погода с температурой воздуха ночью около нуля, днем потеплеет в столице до +14 градусов, сообщила синоптик в Facebook.

Она добавила, что в субботу и воскресенье в Украине прогнозируется теплая погода, в течение дня + 10 + 17 градусов, осадки маловероятны, преимущественно солнечно, но очередное похолодание ожидается 30-31 марта.

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Отметим, что по данным Укргидрометцентра, 27 марта в Украине ночью от -5 до +5 градусов. Дневная температура воздуха +10 +18 градусов.

Напомним, ранее директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что ближайшим летом погода в Украине будет очень жаркой.