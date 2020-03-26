Ливни и адская жара: украинцев ужаснул прогноз погоды на лето 2020

Предстоящее лето сможет установить новые рекорды / УНИАН

Ближайшим летом погода в Украине будет очень жаркой, заявил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

Он подчеркнул, что аномальные температуры в летний период в ближайшие годы станут для украинцев обыденным явлением.

Эксперт пояснил, что жаркая погода летом, как бесснежные зимы, являются результатом безвозвратных изменений климата, поэтому украинцам следует к этому привыкать и готовиться к удушающему лету.

Синоптик предупредил, что предстоящее лето сможет установить новые рекорды и напомнил, что в прошлом году летом было зафиксировано повышение средней температуры сразу на два градуса.

"Лето у нас всегда будет жарким", - рассказал Кульбида РБК-Украина.

Он добавил, что холодных зим в Украине уже не будет, равно как и снежных. Осадки будут, но при высокой температуре снежный покров даже не успеет образоваться.

Вместе с тем народный синоптик Назарий Данилюк уверен, что летом 2020 года зной и духота будет сменяться сильными ураганами и ливнями.

Читайте такжеОт жутких потопов до мучительной засухи: опубликован пугающий прогноз погоды в Украине

Обратим внимание, что по прогнозу Укргидрометцентра, 26 марта на территории Украины будет наблюдаться переменная облачность. В южных областях ожидаются порывы ветра 15-18 м/с. Температура ночью опустится до 1-6 градусов мороза. Днем потеплеет до 9-14 градусов.

В Киеве и области также осадков не прогнозируются. Температура в Киеве и области ночью 1-6 мороза, днем до 14 тепла.

Напомним, ранее украинцев предупредили о температурной аномалии в марте.