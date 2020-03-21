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Морозы, метели и снежные заносы: украинцев оглушили зимним прогнозом

21 марта 2020, 16:15

Украинцев предупредили о метелях, снежных заносах и гололедице.

Снегопад, метель, дорога, авто
Украинцев предупредили о метелях, снежных заносах и гололедице / фото: sai.gov.ua

В Украине погоду в воскресенье, 22 марта, будет определять холодный антициклон с севера на имя Юрген, рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, это обусловит холод и морозы, написала она в своем Facebook.

В большинстве областей в течение дня температура воздуха составит всего +2 +6 градусов, лишь на юге и юго-востоке немного теплее, +5 +10 градусов, прогнозирует она.

Синоптик уточнила, что в Киеве максимальная температура воздуха опустится до +3 +4 градусов. Ночью и утром возможен мокрый снег. Днем антициклон отодвинет осадки подальше от Киева.

В начале следующей неделя в Украине будет достаточно холодной, ожидаются морозы. 23-е марта окажется холодным, с сильным ветром, без осадков, лишь в Карпатах и окрестностях выпадет мокрый снег.

Диденко добавила, что в Украине потепление вернется с четверга, 26-го марта.

Отметим, что по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в ночь на 22 марта может быть до -7 градусов, а днем в воскресенье - местами до трех градусов мороза.

В связи с вторжением арктического воздуха ожидается ощутимое снижение температуры. По данным синоптиков, этой ночью в Украине будет до -1...-7 градусов, днем от -3 до +3. На юге и востоке ночью около 0, днем до +2... +7 градусов.

"22-23 марта похолодание будет сопровождаться порывами ветра 15-20 м/с (уровень опасности желтый) и осадками", - предупредили в ГСЧС.

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В западных, северных, центральных и Харьковской областях будет дождь и мокрый снег. Снежный покров местами составит 1-3 см, на дорогах гололедица. В южных, Луганской и Донецкой областях будет дождь. 

В Карпатах будет большой снег, 23 марта небольшой снег, метели, порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье 25 м/с, на дорогах снежные заносы, гололедица (уровень опасности желтый).

Прогноз погоды на 23 марта / meteo.gov.ua

"Ожидается образование снежного покрова высотой 5-10 см, что приведет к нарушению движения транспорта на автодорогах в горной местности. 24-25 марта сохранится холодная, без осадков погода", - предупредили в службе.

Напомним, ранее украинцев предупредили о температурной аномалии в марте.

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