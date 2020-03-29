"Тепло уйдет, но скоро вернется": синоптик назвала дату потепления в Украине

После похолодания в Украину скоро вернется тепло, спрогнозировала синоптик / УНИАН

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что после похолодания погода в Украине будет становиться теплее с четверга, 2 апреля.

На большей части территории в понедельник, 30 марта, существенно похолодает, однако теплая погода задержится в большинстве центральных областей, на востоке и на юге страны, поделилась эксперт в Facebook.

По ее данным, в ряде центральных регионов, на юге и на востоке украинского государства дневная температура может составить +12…+17 градусов, на западе похолодает до +2…+6, а на севере – до +4...+10 градусов.

"Атмосферный фронт принесет дожди, на западе и севере – с мокрым снегом. Южная часть и восточные области Украины уйдут от каких-либо серьезных осадков", – написала Диденко.

Прогноз погоды для Киева тоже холодный. Синоптик добавила, что в понедельник в столице может полетать небольшой снег, а температура снизится до +7…+9 градусов.

Читайте также"Вжарит минус": синоптики предупредили о губительной непогоде в Украине"Вторник (31 марта – Ред.) в столице уже подует ночным морозцем и дневными слабыми +2…+4 градуса", – предупредила синоптик.

Ранее в Украинском гидрометцентре сообщили, что погода в Киеве 30 марта прогнозируется зимняя – максимальная температура может составить +5, днем и ночью ожидается снег.