"Обвал температуры и снег": Киев предупредили о возвращении зимы

Погода в Киеве завтра будет холодной, спрогнозировали в Укргидрометцентре.
Погода на сегодня в Киеве, на воскресенье, 29 марта, спрогнозирована очень теплая и сухая – днем максимальная температура ожидается +16 градусов.
В понедельник, 30 марта, в столице ожидается зимняя погода – днем и ночью прогнозируется снег, максимальная температура может составить +5, сообщили в Украинском гидрометцентре.
Синоптики предупредили, что 31 марта погода в Киеве станет еще холоднее – максимальная дневная температура не превысит +3 градуса.
Синоптики добавили, что немного теплее днем будет 1 апреля, максимальная температура может составить +6.
Прогноз погоды для Киева на 29-31 марта:
- 29 марта: днем +14…+16, без осадков;
- 30 марта: ночью и днем +3…+5, снег;
- 31 марта: ночью -1…-3, днем +1…+3, без осадков.
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