"Обвал температуры и снег": Киев предупредили о возвращении зимы

В Киеве обвалится температура воздухи и пойдет снег, предупредили синоптики / УНИАН

Погода на сегодня в Киеве, на воскресенье, 29 марта, спрогнозирована очень теплая и сухая – днем максимальная температура ожидается +16 градусов.

В понедельник, 30 марта, в столице ожидается зимняя погода – днем и ночью прогнозируется снег, максимальная температура может составить +5, сообщили в Украинском гидрометцентре.

Синоптики предупредили, что 31 марта погода в Киеве станет еще холоднее – максимальная дневная температура не превысит +3 градуса.

Синоптики добавили, что немного теплее днем будет 1 апреля, максимальная температура может составить +6.

Прогноз погоды для Киева на 29-31 марта:

29 марта: днем +14…+16, без осадков;

30 марта: ночью и днем +3…+5, снег;

31 марта: ночью -1…-3, днем +1…+3, без осадков.

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