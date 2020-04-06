Погода в Украине на Благовещение 2020: где ожидается +20

На Благовещение 2020 на западе Украины ожидается до +20, сообщила синоптик / УНИАН

Погода в Украине на Благовещение 2020 – во вторник, 7 апреля, будет сухой и теплой, над страной прочно сидит антициклон.

Ближайшей ночью в нашей стране ожидается от -2 до +4 градусов, а днем температура может составить до +12…+18, поделилась прогнозом в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Эксперт добавила, что самая высокая температура ожидается на западе украинского государства – +15…+20, а немного свежее будет на востоке – +9…+13.

Прогноз погоды для Киева на Благовещение 2020:

Солнечно, ожидается слабый юго-восточный ветер, дневная температура +16…+17 градусов.

Ранее сообщалось, что 8-9 апреля погода в Киеве станет еще теплее. В Укргидрометцентре прогнозировали, что скоро в столице температура воздуха может прогреться до +20 градусов.