Ударят заморозки, шарахнет летняя жара: синоптик удивил прогнозом погоды

На поверхности почвы ожидаются заморозки / 1zoom.ru

В Украине в ближайшее время существенного изменения ситуации ожидать не стоит, рассказал заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владимир Билык.

По его прогнозу, 13 и 14 апреля украинцам стоит ожидать небольших осадков, в остальные дни будет сухая погода.

"Температура в эти дни по ночам — около 0, возможны небольшие минусы, а днем будет тепло — плюс 15−20 градусов", - подчеркнул он в комментарии Фактам.

В то же время народный синоптик Леонид Горбань отметил, что с 10 по 17 апреля в Украине зарядят дожди, дневная температура ожидается на уровне 14 19 градусов тепла.

Читайте также"Повалит настоящее тепло": синоптик порадовала украинцев прогнозом погоды"После 20 апреля потеплеет еще на 5 градусов. Так что ожидаем температуру плюс 22−23 градуса. И в конце апреля, с 27-го по 29-е, также просчитывается циклон. С 1 по 17 мая будет сухо и жарко, температура — 23−27 градусов. И только с 19 мая ожидается четыре дня дождей и снижения температуры до 19−22 градусов. С 26 по 30 мая она снова начнет подниматься, ожидается 25−27 градусов тепла. В это время возможны небольшие дожди", - добавил он.

По данным Укргидрометцентра, в ближайшие сутки холодный воздух с севера Европы обусловит ночью в Украине заморозки, днем осадков не ожидается.

Температура ночью 1-6 градусов тепла, на поверхности почвы (кроме юго-востока) заморозки 0-5 градусов, в западных, Житомирской и Винницкой областях заморозки в воздухе 0-3 градуса; температура днем 7-14 градусов тепла, на Закарпатье до 18 градусов.

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В Киеве - без осадков. Температура ночью 2-4 градуса тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2 градуса, днем 11-13 градусов тепла.

Прогноз погоды на 11 апреля / meteo.gov.ua

Напомним, ранее сообщалось о том, что климат в Украине "съехал" на 400 километров.