Климат "съехал" на 400 километров: украинцев ошарашил резкий сдвиг погоды

За последнее время климатические условия в Украине подверглись кардинальным переменам.

Как установили эксперты Центральной геофизической обсерватории им. Срезневского, погода в Киеве стала такой, какая ранее была характерна для областей, находящихся в 400 км южнее.

"Сравнив полученные климатические нормы в 1991-2020 годах (январь-март) по Киеву и климатические нормы в 1961-1990 годах (январь-март) из Николаева и Херсона, поразил тот факт, что по новым нормам столица переместилась примерно на 400 км юг", - говорится в сообщении.

Климатологи добавили, что по завершению трех месяцев 2020 года в Киеве получены значительные положительные отклонения от предыдущего климатического периода. За температурой воздуха январь в Киеве потеплел на 2,4 ° C, а февраль и март соответственно на 1,9 ° C и 1,8 ° C.

Напомним, ранее сообщалось о том, что во второй декаде апреля температура воздуха в Украине будет иметь тенденцию к росту.