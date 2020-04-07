Украину накроют заморозки: синоптик огорошил прогнозом на Пасху

Синоптик рассказал, когда ждать устойчивого потепления

Во второй декаде апреля температура воздуха в Украине будет иметь тенденцию к росту, рассказал народный синоптик Владимир Деркач.

"К середине первой декады температура начнет расти. После 10 апреля потепление продолжится, правда, на несколько дней", - сообщил он.

В то же время синоптик обратил внимание на то, что по ночам еще будут возможны заморозки.

"Устойчивое потепление придет перед Пасхой (19 апреля, — ред.), но будет ветрено. Осадки на протяжении этого периода будут незначительными. Третья декада принесет дожди. Значительного повышения температуры придется подождать", - добавил Деркач.

Прогнозом о достаточной теплой погоде в апреле поделился и начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык.

"Апрель все-таки порадует нас теплом", — добавил он в комментарии Фактам.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в апреле 2020 года среднемесячная температура в Украине ожидается в пределах 10-12 градусов тепла, в горах 6-7 градусов тепла, что на 1,5-2 градуса выше средних значений.