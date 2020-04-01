До Пасхи весны не ждите: синоптик дал неожиданный прогноз на апрель

В течение месяца продолжатся температурные качели

В апреле 2020 года среднемесячная температура в Украине ожидается в пределах 10-12 градусов тепла, в горах 6-7 градусов тепла, что на 1,5-2 градуса выше средних значений за базовый период наблюдений, рассказал замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко.

Вместе с тем он подчеркнул, что в течение месяца продолжатся температурные качели, как и в марте – от потепления, до похолодания.

"Дожди возможны в пределах 80-90% от нормы, это 24-50 мм осадков в зависимости от регионов – в степных южных влаги выпадет меньше, в лесистых северных – больше, в Карпатах – 55 мм. Подводя итоги, можно сказать: настоящей весны не ждем до Пасхи", - сообщил он Сегодня.

Читайте такжеПотепление до +19 градусов: синоптик обнадежила украинцев прогнозомВ то же время завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГосЧС и НАН Украины Вера Балабух спрогнозировала, что в течение всего апреля будет умеренно теплая погода с небольшими колебаниями температуры, в среднем по месяцу 10-12 градусов.

При этом она уточнила, что по всем расчетам, апрельская норма осадков должна выпасть.

"На многих реках в этом году не будет половодья – и это при том, что у нас весной всегда разлив, вода стоит на полях. Но ситуация остается тревожной, так как в мае расчеты показывают сильную засуху", - добавила синоптик.

Напомним, ранее сообщалось, что погода в Украине измененится из-за метамарфоз климата, которые принесут с собой увеличение количества осадков, но выпадать они будут неравномерно.