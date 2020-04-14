Украину накроют заморозки: синоптик обнадежила скорым потеплением

В Украине осадки ожидаются в восточных областях / 1zoom.ru

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в среду, 15 апреля, в Украине атмосферный холодный фронт, который принес резкое понижение температуры воздуха, дожди и снег, сдвинется на восток.

Она подчеркнула, что осадки ожидаются в восточных областях, на юге, в Днепре и районах, при этом в большинстве областей Украины будет сухо.

Ночью будут заморозки 0-5 градусов в западных, северных областях, в большинстве центральных областей. На юге и востоке ночью 1 +5 градусов. Днем температура до +7 +13 градусов.

В Киеве в среду осадки маловероятны. Ночью вероятность заморозков 1-3 градуса, днем в среду потеплеет до +8 +10 градусов.

Синоптик отметила, что атмосферный фронт пересекает Украину и контрасты в зоне фронта значительные: перед фронтом +15 +19 градусов, за фронтом +3 +6 градусов.

16-17 апреля потеплеет, но будет сильный северо-западный ветер, 18 апреля и на Пасху снова немного похолодает, добавила Диденко.

Как рассказали в Укргидрометцентре, 15-17 апреля в Украине на поверхности почвы, а в среду еще и в воздухе заморозки 0-5 градусов, в Карпатах в среду возможен сход лавин.

"Ночью 15 апреля в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях сильные (на поверхности почвы и в воздухе) заморозки 0-5 градусов. Ночью 16 апреля в восточных, 17 апреля в северных областях на поверхности почвы заморозки 0-3 градуса. В Киевской области ночью 15 апреля сильные (на поверхности почвы и в воздухе) заморозки 0-5 градусов, ночью 17 апреля по области на поверхности почвы заморозки 0-3 градуса. В Киеве ночью 15 апреля сильные (на поверхности почвы и в воздухе) заморозки 0-2 градуса", - предупредили синоптики.

/ meteo.gov.ua

Напомним, ранее сообщалось о том, что в апреле 2020 года среднемесячная температура в Украине ожидается в пределах 10-12 градусов тепла, в горах 6-7 градусов тепла, что на 1,5-2 градуса выше средних значений.