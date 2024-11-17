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-6 мороза и дождь: синоптики прогнозируют внезапное ухудшение погоды

Ангелина Подвысоцкая
17 ноября 2024, 19:41
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Синоптики предупреждают о том, что во многих областях Украины будут сильные порывы ветра.
Погода, осень, дождь, снег
Прогноз погоды в Украине 18 ноября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Когда в Украину придет похолодание
  • В каких регионах будет дождь
  • Где синоптики прогнозируют -6

Погода в Украине 18 ноября будет местами дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что уже совсем скоро Украину накроет серьезное похолодание и придут сильные снегопады. Уже 21 ноября в Украину придет холодный воздух. Может быть даже налипание мокрого снега.

видео дня

18 ноября будет преимущественно сухо, только на Волыни и Ровенщине будут осадки. Температура воздуха повысится до +11 градусов.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

погода 18 ноября
Прогноз погоды в Украине 18 ноября / фото: ventusky

Погода 18 ноября

В Украине 18 ноября будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом в большинстве западных, северных областей и в Крыму. На Закарпатье и Прикарпатье будет туман. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с. В Карпатах будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла; в южной части ночью 1-6° тепла, днем 6-11°, в Крыму до 14°. В Карпатах ночью без осадков, днем небольшой мокрый снег; температура ночью 1-6° мороза, днем около 0°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +13

По данным meteoprog, 18 ноября в Украине будет местами дождливая погода. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +5...+13 градусов. Самая низкая температура будет в Закарпатской области. Там температура воздуха опустится до 0...+6 градусов.

погода 18 ноября
Прогноз погоды в Украине 18 ноября / фото: meteoprog

Погода 18 ноября в Киеве

В Киеве 18 ноября будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дождь. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла; в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 6-8°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 18 ноября
Прогноз погоды в Украине 18 ноября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что, согласно прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича, во многих областях Украины будут снег и мороз, ветер будет сдувать с ног - погода резко ухудшится. Температура воздуха будет опускаться до -4 градусов. Ветер усилится до опасных значений.

Напомним, синоптик Вера Балабух рассказала, какой будет погода в Украине зимой - она назвала самый холодный месяц. В целом средняя сезонная температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.

Укргидрометцентр также информировал, что Украину скоро атакует зимняя погода.

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Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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