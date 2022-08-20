Адская жара после 'потопа': синоптик предупредил украинцев об аномалии

Погоду в Украине в ближайшие дни будет определять обширный малоподвижный антициклон, с центром над Средней Волгой, рассказал кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич.

На выходных в большинстве областей страны ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями, местами в сопровождении гроз, града и порывистого ветра, пишет он в прогнозе на Meteoprog.

Синоптик уточнил, что на территорию Украины продолжит поступать жаркий воздух с центральных районов Азии и практически по всей Украине температурный фон ожидается выше нормы на 3 – 5 °С.

По его прогнозу в субботу, 20 августа, дожди прогнозируются на севере и на востоке страны (где ожидаются грозы). Температура воздуха от +24 до +34 °С на юге Украины.

Прогноз погоды на 20 августа / meteoprog.ua

В воскресенье, 21 августа, по всей территории Украины, кроме восточных областей, ожидаются осадки, в Карпатах и на Закарпатье пройдут грозовые дожди, местами сильные. Температура воздуха +26…+34 °С, добавил Кибальчич.

Прогноз погоды на 21 августа / meteoprog.ua

Ранее сообщалось о том, что резкое изменение погоды в Украине является своеобразной репетицией осени.

Вопреки климату такие холодные аномалии в этом году наблюдаются в самый жаркий период года.

Другие новости: