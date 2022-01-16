Аномалия и затяжное бабье лето: украинцев удивили прогнозом до декабря

/ pixabay.com

В Украине в начале сентября будет по-летнему тепло, температура в среднем +26-27 градусов, рассказала климатолог Светлана Бойченко.

Как подчеркнула она в интервью kp.ua, затем начнется постепенное снижение, и к концу сентября небо затянут дождевые тучи.

"С дождями и ветрами будет октябрь. Хотя в первой половине месяца придет "бабье лето", которое может приятно затянуться. Две недели ртутный столбик термометра может держаться днем на отметке +18 градусов. И только к концу октября он опустится до +10 и +7 градусов. В западных и северных областях будет прохладнее, в южных - временами теплее", - прогнозирует климатолог.

По ее данным, в ноябре будет холодно и влажно: "К середине месяца можно ожидать первых снежинок. Хотя, скорее, они будут похожи на мокрые белые хлопья, потому что во всех регионах еще будут держаться "плюсы". К концу месяца их уже сменят "минусы".

Читайте такжеРекордная жара с "потопами": украинцы узнали неожиданный прогноз на лето 2022

Реклама

Напомним, ранее сообщалось о том, что по прогнозу нынешняя зима в Украине будет на 2-3 градуса теплее обычного, а в феврале вообще может прийти весна.

Читайте еще: