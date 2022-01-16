УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Аномалия и затяжное бабье лето: украинцев удивили прогнозом до декабря

16 января 2022, 05:02
Прослушать новость
Остановить

В начале сентября в Украине будет по-летнему тепло, прогнозирует Светлана Бойченко.

осень, бабье лето, погода
/ pixabay.com

В Украине в начале сентября будет по-летнему тепло, температура в среднем +26-27 градусов, рассказала климатолог Светлана Бойченко.

Как подчеркнула она в интервью kp.ua, затем начнется постепенное снижение, и к концу сентября небо затянут дождевые тучи.

"С дождями и ветрами будет октябрь. Хотя в первой половине месяца придет "бабье лето", которое может приятно затянуться. Две недели ртутный столбик термометра может держаться днем на отметке +18 градусов. И только к концу октября он опустится до +10 и +7 градусов. В западных и северных областях будет прохладнее, в южных - временами теплее", - прогнозирует климатолог.

По ее данным, в ноябре будет холодно и влажно: "К середине месяца можно ожидать первых снежинок. Хотя, скорее, они будут похожи на мокрые белые хлопья, потому что во всех регионах еще будут держаться "плюсы". К концу месяца их уже сменят "минусы".

Читайте такжеРекордная жара с "потопами": украинцы узнали неожиданный прогноз на лето 2022

Реклама

Напомним, ранее сообщалось о том, что по прогнозу нынешняя зима в Украине будет на 2-3 градуса теплее обычного, а в феврале вообще может прийти весна.

Читайте еще:

viber
прогноз погоды Погода в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «Аномалия и затяжное бабье лето: украинцев удивили прогнозом до декабря». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 12 января 2022: Тельцам – потери, Львам – вещие сны, Стрельцам – ревностьГороскоп на сегодня, 12 января 2022: Тельцам – потери, Львам – вещие сны, Стрельцам – ревность Гороскоп на сегодня, 15 января 2022: Тельцам – деньги, Львам – удача, Девам – интриги недруговГороскоп на сегодня, 15 января 2022: Тельцам – деньги, Львам – удача, Девам – интриги недругов Полнолуние в январе 2022: что нужно сделать в этот день, чтобы уберечься от бедПолнолуние в январе 2022: что нужно сделать в этот день, чтобы уберечься от бед Лунный календарь стрижек на февраль 2022: самые удачные дни для новой прически и окрашиванияЛунный календарь стрижек на февраль 2022: самые удачные дни для новой прически и окрашивания Ретроградный Меркурий 2022: даты, что можно и нельзя делать, чтобы не навлечь бедуРетроградный Меркурий 2022: даты, что можно и нельзя делать, чтобы не навлечь беду
05:02

Аномалия и затяжное бабье лето: украинцев удивили прогнозом до декабря

04:44

Проезд в общественном транспорте резко подорожал: где украинцы платят больше всегоВидео

04:17

Находка для дачника и цветовода: как использовать шелуху от семечек

03:50

Привлечете много бед: почему женщинам нельзя носить одежду мужаВидео

03:15

Врач-диетолог назвала главную пользу бобовых и рассказала, как их правильно готовить

Реклама
02:46

Солистка KAZKA ошеломила результатами похудения: сколько сбросила звездаВидео

02:14

Врач перечислила продукты, продлевающие молодостьВидео

01:47

Шевченко может сыграть против РФ: Зеленский позвал экс-тренера сборной в УкраинуВидео

01:16

Леся Никитюк шокировала суммами, которые тратит в салонах красоты

00:51

Приметы на 16 января: что нельзя делать в день Гордея и как не попасть в бедуВидео

00:19

Гороскоп на сегодня, 16 января 2022: Девам – финансовые трудности, Водолеям – потери, Рыбам – предательствоВидео

15 января, суббота
23:42

Эпидемиологи назвали самые эффективные маски от COVID-19Видео

23:26

Повышение пенсий: украинцы в возрасте 70+ будут получать по 3000 грнВидео

23:14

В ДТП под Киевом погибла 11-летняя девочка: отец не пропустил фуруВидео

22:41

Украинцы за три дня помогли купить дом семье погорельцев из Виннитчины, где погиб 7-летний мальчикВидео

22:12

"Карточки на еду": украинцам назвали сроки введения продуктовых чековВидео

21:59

Поскользнулась, летела 200 м между деревьями и билась головой - детали трагедии в КарпатахВидео

21:16

Водитель, избивший прохожего в Киеве, попал в СИЗО

21:10

В хакерской атаке на Украину нашли белорусский след: в СНБО раскрыли деталиВидео

20:40

Ударила 4-летнего сына ножом: в Киеве задержали пьяную горе-мать

Реклама
20:36

Продлит сон на час: чудо-компонент для высыпания, который есть в каждом доме

19:57

Больше 30 гривен за буханку: украинцам назвали новую цену батона и "украинского"Видео

19:51

Россия пытается оправдать свое вторжение: в МИД Британии предупредили УкраинуВидео

19:48

Ветер сломал дерево, а оно убило водителя: ураган в Киеве стал смертельнымВидео

19:30

В Евросоюзе предложили ударить санкциями по знаменитостям РФ из-за ПутинаВидео

19:30

Почему Украина рискует стать второй Албаниеймнение

19:04

Рекордные за 20 лет осадки засыпали станцию Академик Вернадский трехметровым слоем снега - фотоФотоВидео

18:47

РФ перебрасывает Искандеры к границам Украины — CITВидео

18:31

В перьях и с расставленными ногами: Лорак показала, как ей не терпится вернуться в Украину

18:26

В Минздраве рассказали, как проходит коронавирус в Украине и назвали сроки пиковой активностиВидео

17:55

Газовый кризис в Европе и условие России: Москва объявила о готовности взвинтить поставки газаВидео

17:53

Доставка газа: украинцам объяснили, как снизить платежки и можно ли не платитьВидео

17:52

Предстоятель ПЦУ Епифаний заболел коронавирусом: что известно о самочувствии митрополитаВидео

17:45

В моду на 2022 год входят великолепные женские джинсовые костюмы, в которых жизнь станет ярчеФотоВидео

17:37

Завалит глубокими сугробами: Украину атакует мощный удар стихииВидео

17:32

В Днепре на мужчину обрушилась стрела крана с бетонной плитойВидео

17:00

Одесса в огне: в области вспыхнул масштабный пожарВидео

16:49

"Будем это делать в последний момент": в ОП рассказали, почему Украина не готовится к вторжению РФВидео

16:39

Смертельное восхождение: на Говерле погибла туристка, есть пострадавшиеВидео

16:33

"200 тыс. случаев в сутки, каждый 20-й больнице": врач дал прогноз по Дельтакрону в УкраинеВидео

Реклама
16:23

Инициатива Зеленского о переговорах с Байденом и Путиным: в Белом доме сделали заявлениеВидео

15:55

РФ боится ракет: в США предложили вооружить Украину БМП Bradley и ЗРК StingerВидео

15:30

В Украинских супермаркетах резко подорожают пакеты - осталось несколько недельВидео

15:29

Вторжение РФ и экологическая катастрофа в Украине: разведка объявила об утечке химикатов на Донбассе

15:24

США подготовили 18 сценариев на случай вторжения России в Украину - НуландВидео

15:14

Пенсии судьям взлетели в 56 раз больше, чем обычным украинцам: в чем причинаВидео

14:45

Харьковская полиция вызвала ветерана "Азова" на допрос по запросу РФ

14:18

Крушение Ан-26 под Чугуевом: обвиняемым в катастрофе грозит до 15 лет тюрьмыВидео

14:09

Посадили на тележку и повезли: под Харьковом врачи километр тянули пациента к машине скорой помощи

14:07

Мама и две маленькие дочки погибли в собственном доме в Донецкой областиВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять