Аномальная 'жара' до + 18°: украинцев ошарашили прогнозом резкого потепления

Погода в Украине готовит новый сюрприз. После морозных дней и ночей прогнозируется ощутимое потепление.
О вероятных аномальных для января температурных показателях свидетельствуют прогнозные показатели специализированного ресурса Gismeteo.
В частности, температура в Украине поднимется выше 0, при этом в отдельных регионах прогнозируется настоящая "весна".
В частности, на Буковине 19-21 января не исключается до +11 градусов.
Добавим, что согласно данным погодного радара Ventusky, в Украине в середине января вероятны аномальные температурные показатели.
В частности, 18 января во временно оккупированном РФ Крыму прогнозируется до + 18 градусов.
Напомним, в Украине погода преподнесет очередной сюрприз. После ощутимых морозов вскоре ожидается заметное потепление, рассказал народный синоптик Станислав Щедрин.
Он пишет в Facebook, что в большую часть Европы снова начнет поступать теплые воздушные массы из Африки.
"Поэтому и в Украине снова ожидается аномальное потепление до +8 +10", - предупредил Щедрин.
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