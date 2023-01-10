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Резкое потепление до +10°: Украину накроет африканская аномалия - синоптик

10 января 2023, 04:30
В Украине ожидается поступление теплого и влажного воздуха, рассказали синоптики.
потепление, оттепель
/ Pixabay.com/tfrdic

В Украине погода преподнесет очередной сюрприз. После ощутимых морозов вскоре ожидается заметное потепление, рассказал народный синоптик Станислав Щедрин.

Он пишет в Facebook, что с 13 января в большую часть Европы снова начнет поступать теплые воздушные массы из Африки.

"Поэтому и в Украине снова ожидается аномальное потепление до +8 +10", - предупредил Щедрин.

О предстоящем потеплении в Украине также предупредил синоптик Виталий Постригань. По его данным, этому будет способствовать обширный атлантический циклон Constantin.

Кто такой Станислав Щедрин

Стас Щедрин – украинский народный синоптик из Кропивницкого. Дает долгосрочные и краткосрочные прогнозы погоды в Украине. Сотрудничает с рядом ведущих общенациональных изданий.

Он прогнозирует периодические небольшие осадки, в виде снега и мокрого снега на фоне 2-7 градусов мороза.

В то же время 13-15 января ожидается поступление теплого и влажного воздуха из Атлантики, который повысит температуру до 0-2º тепла, а также обусловит осадки в виде мокрого снега, добавил Постригань.

  • Прогноз погоды
    Прогноз погоды Facebook В.Постригань, Facebook С.Щедрин
  • Прогноз погоды
    Прогноз погоды Facebook В.Постригань, Facebook С.Щедрин
  • Прогноз погоды
    Прогноз погоды Facebook В.Постригань, Facebook С.Щедрин

Ранее сообщалось о том, что погода в Украине характеризуется влиянием арктического воздуха, циркулирующего в системе антициклона, рассказал синоптик Виталий Постригань.

Кто такой Виталий Постригань

Известный украинский синоптик. Начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра. Составляет прогнозы погоды в Украине на краткосрочную и долгосрочную перспективу.

По его прогнозу, холодные воздушные массы будут интенсивно охлаждаться в ночные часы и слабо прогреваться в условиях короткого светового дня.

Он прогнозирует температуру ночью в Центральной Украине до 8-13 º мороза, днем 3-8 º мороза.

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