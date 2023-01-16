Аномальный скачок температуры до + 18°: Украину накроет африканский феномен

Формирование погодных условий в Украине будет происходить за счёт предполагаемого поступления африканских воздушных масс, рассказал синоптик Игорь Кибальчич.
По его прогнозу, 18 – 20 января, по всей территории Украины установится аномально тёплая погода.
Он не исключил превышение климатической нормы на 10 – 15 °С, при этом существует вероятность обновления новых рекордов максимальной температуры в различных городах.
Синоптик предупредил, что осадки будут выпадать преимущественно в виде дождя и мороси, местами с мокрым снегом, а во второй половине недели вновь начнётся постепенное понижение температурного фона, прекращение осадков и рост атмосферного давления по причине усиления воздушных потоков из центральноазиатской местности.
Кто такой Игорь Кибальчич
Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.
При этом ситуация со снежным покровом останется неблагоприятной – в большинстве областей он будет отсутствовать, за исключением высокогорных районов Карпат, пишет он.
Кибальчич добавил, что максимальные температурные показатели ожидаются ближе к концу недели. В четверг и пятницу в центральных и южных областях +8…+13 °С, в Крыму до +18 °С.
Напомним, в Украине погода преподнесет очередной сюрприз. После ощутимых морозов вскоре ожидается заметное потепление, рассказал народный синоптик Станислав Щедрин.
Он пишет в Facebook, что в большую часть Европы снова начнет поступать теплые воздушные массы из Африки.
"Поэтому и в Украине снова ожидается аномальное потепление до +8 +10", - предупредил Щедрин.
Читайте еще:
- Украинцев предупредили об исчезновении зим: климатолог объяснила, к чему готовиться
- Климатологи рассказали, как украинцам спастись от апокалипсиса
- В Украине могут выпасть кислотные дожди: тревожный прогноз климатолога