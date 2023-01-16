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Аномальный скачок температуры до + 18°: Украину накроет африканский феномен

16 января 2023, 02:05
В Украине не исключено превышение климатической нормы на 10 – 15 °С, предупредил Игорь Кибальчич.
C ближайшего понедельника начнется потепление
/ liveinternet.ru

Формирование погодных условий в Украине будет происходить за счёт предполагаемого поступления африканских воздушных масс, рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

По его прогнозу, 18 – 20 января, по всей территории Украины установится аномально тёплая погода.

Он не исключил превышение климатической нормы на 10 – 15 °С, при этом существует вероятность обновления новых рекордов максимальной температуры в различных городах.

Синоптик предупредил, что осадки будут выпадать преимущественно в виде дождя и мороси, местами с мокрым снегом, а во второй половине недели вновь начнётся постепенное понижение температурного фона, прекращение осадков и рост атмосферного давления по причине усиления воздушных потоков из центральноазиатской местности.

Кто такой Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

При этом ситуация со снежным покровом останется неблагоприятной – в большинстве областей он будет отсутствовать, за исключением высокогорных районов Карпат, пишет он.

Кибальчич добавил, что максимальные температурные показатели ожидаются ближе к концу недели. В четверг и пятницу в центральных и южных областях +8…+13 °С, в Крыму до +18 °С.

Аномальный скачок температуры до + 18°: Украину накроет африканский феномен
/ meteoprog.com

Напомним, в Украине погода преподнесет очередной сюрприз. После ощутимых морозов вскоре ожидается заметное потепление, рассказал народный синоптик Станислав Щедрин.

Он пишет в Facebook, что в большую часть Европы снова начнет поступать теплые воздушные массы из Африки.

"Поэтому и в Украине снова ожидается аномальное потепление до +8 +10", - предупредил Щедрин.

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