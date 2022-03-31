Апрель принесет в Украину резкое похолодание

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в апреле будет богатой на метеорологические явления. В первых числах ожидаются дожди, мокрый снег, а также колебания температур от нуля до +20.

Как сообщила синоптик Наталка Диденко, 1 апреля температурная картинка в Украине будет неравномерной. В центральных и восточных областях, а также в южной части страны столбики термометров подпрыгнут до +15… +20 градусов.

В то же время в западных регионах уже похолодает до +6… +12 градусов, хотя, например, на Буковине еще удержатся +15… +17 градусов. Холодать начнет и на севере Украины, но основного похолодания стоит ожидать 2-3 апреля.

Дожди, местами сильные, пройдут в западных областях, в северной части, доберутся до Винницкой и Черкасской областей. На остальной территории Украины ожидается сухая погода.

В Киеве в первый день апреля пройдет дождь, а температура воздуха составит около +11… +13 градусов.

"А вот 2-3 апреля столбики термометров присядут отдохнуть от неожиданного тепла и весна покажет независимый свой характер – похолодает до 0… +4 градусов, дождь будет переходить в мокрый снег", – обещает синоптик.

По ее словам, 2 апреля на востоке, юге и в большинстве центральных областей нашей страны еще удержится теплая погода, однако 3-4 апреля свежая воздушная масса дойдет и туда.

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