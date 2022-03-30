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Налетит похолодание: Украину ждет резкая смена погоды

30 марта 2022, 23:57

С 4 апреля в Украине похолодает и возможны заморозки.

погода
Погода в апреле / pixabay

Погода в Украине в начале апреля на большей части территории ожидается теплая, но в ряде областей страны будет еще холодно.

По данным погодного сайта Ventusky, 31 марта, днем, на большей части территории страны температура воздуха составит от +13 до +23℃. Теплее всего будет в Винницкой, Черкасской, Запорожской, Херсонской, в Крыму и на востоке Днепропетровской области.

Уже с 1 апреля тепла ждать на юго-западе страны, а также в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и, частично, Донецкой областях. Максимальная температура воздуха составит до 24 градусов тепла.

С 3 апреля на большей части Украины будет прохладная погода - температура воздуха днем составит от 3 до 7 градусов тепла. Лишь в юго-восточных областях столбики термометра окажутся на отметке от +14 до +18℃.

4 апреля еще больше похолодает, и температура воздуха составит от 4 до 8 градусов тепла.

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