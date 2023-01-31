Атака мощных северных циклонов: украинцам назвали сроки резкого обрушения температуры

В Украине прогнозируется облачная погода и практически ежедневные снегопады, рассказал Виталий Постригань.

/ meteovesti.ru

Погоду в центральной Украине будут формировать атмосферные фронты циклонов Nicolas, Olеg и Pit, которые один за другим будут перемещаться по северным широтам, рассказал синоптик Виталий Постригань.

По его прогнозу, это обусловит облачную погоду и практически ежедневные снегопады.

"Однако сильными и даже умеренными осадки не будут, общий прирост снежного покрова за рабочую неделю прогнозируем всего 4-5 см. Поэтому на дорогах и тротуарах скользко", - предупредил он.

Синоптик уточнил, что в ближайшие выходные, благодаря изменению синоптических процессов, погода изменится, осадки прекратятся.

Кто такой Виталий Постригань Известный украинский синоптик. Начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра. Составляет прогнозы погоды в Украине на краткосрочную и долгосрочную перспективу.

"С северными ветрами к нам "зайдет" более холодный воздух, температура снизится: ночью 3-8 мороза, днем 0-5º мороза", - добавил Постригань.

Ранее сообщалось, что погода в Украине будет меняться, ожидаются "весенние" показатели. Есть тенденция к ослаблению морозов и повышению температурных показателей, рассказала синоптик в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины Наталия Птуха.

Она сообщила, что стоит ожидать в ближайшее время плюсовых значений температуры. "То есть, снова возвращаемся к плюсам, и это вызвано тем, что снова будет поступать теплая воздушная масса из Атлантики и Африканского континента".

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