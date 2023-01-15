"Весна" нагрянет неожиданно: Украину накроет африканская аномалия — синоптик

В Украине стоит ожидать в ближайшее время плюсовых значений температуры, рассказала Наталия Птуха.

/ УНИАН

Погода в Украине будет меняться, ожидаются "весенние" показатели. Есть тенденция к ослаблению морозов и повышению температурных показателей, рассказала синоптик в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины Наталия Птуха.

Она сообщила, что стоит ожидать в ближайшее время плюсовых значений температуры. "То есть, снова возвращаемся к плюсам, и это вызвано тем, что снова будет поступать теплая воздушная масса из Атлантики и Африканского континента", - цитирует специалиста NV.

"Теплее всего традиционно у нас всегда на юге Украины, юго-западе и западных областях. И этот теплый воздух как раз к нам будет поступать с юга и юго-запада. В дневные часы, например, в выходные в западных областях температура может быть в пределах +4…+6 градусов тепла. У южных практически такая же. К примеру, в начале следующей недели на Одесчине в дневные часы может быть даже +6…+8 тепла", - прогнозирует она.

Синоптик предупредила, что в большинстве регионов ожидается плюсовая температура. Для северных областей в дневные часы 0…+5, а на вторую половину следующей недели со средние дневные максимумы могут быть +6…+8 тепла.

Она не исключила, что в южных областях на Крещение днем может быть и до 10 градусов тепла.

Напомним, в Украине погода преподнесет очередной сюрприз. После ощутимых морозов вскоре ожидается заметное потепление, рассказал народный синоптик Станислав Щедрин.

Он пишет в Facebook, что в большую часть Европы снова начнет поступать теплые воздушные массы из Африки.

"Поэтому и в Украине снова ожидается аномальное потепление до +8 +10", - предупредил Щедрин.

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