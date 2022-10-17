Украину атакует резкое похолодание: синоптики назвали дату мороза

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине на этой неделе будет контрастной. Как сообщают синоптики, страну атакуют заморозки.

18 октября в Украине еще будет тепло. В центре ночью синоптики прогнозируют от 7 до 10 градусов тепла, а днем стоит ожидать от 16 до 18 градусов с отметкой "плюс". В восточных регионах ночью от +7 до +8, а вот днем около 14 градусов выше нуля.

В среду, 19 октября, синоптики дождей не прогнозируют, однако небо практически над всей Украиной будет затянуто облаками. Солнечно будет только в Крыму.

На юге и востоке Украины ночью стоит ожидать от 8 до 10 градусов тепла, а днем от +16 до +18. Похолодание будет в центре от 7-9 градусов выше нуля.

Похолодает также в северных и западных регионах. От 5-7 градусов тепла в ночное время суток и 10-13 градусов с отметкой "плюс" днем.

В четверг, 20 октября, кратковременные дожди возможны в Харьковской области. В остальных регионах будет облачно, но без осадков. На юге и востоке ночью стоит ожидать около 4 градусов тепла, а днем от +10 до +13.

В западных и центральных регионах в ночное время суток будет от 0 до 3 градусов тепла, а днем 4-6 градусов выше нуля. Днем и ночью синоптики прогнозируют здесь 2-4 градуса выше нуля.

Синоптики прогнозируют, что похолодание продлится до конца недели, а уже со следующего понедельника в Украину придет потепление до +20 градусов.

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Погода в Украине

Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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