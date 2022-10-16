Зима ворвется раньше: синоптики обновили прогноз на ноябрь

Ближе к последней декаде ноября дожди сменятся мокрым снегом и морозом.
Погода в Украине в октябре не сильно радует теплом и солнцем, но бабье лето еще не заканчивается. А вот ноябрь в Украине начнется с похолодания и дождей, а закончится морозами и снегом.
Как прогнозируют синоптики ресурса gismeteo.ua, ноябрь для большинства украинцев будет сырым и облачным.
В западной части нашей страны, конец октября принесет сильные осадки, которые опустят температуру воздуха в район +5 градусов. Ближе к последней декаде ноября дожди сменятся мокрым снегом, а температура воздуха будет качаться в районе ноля вплоть до наступления зимы.
Жителям центральных областей повезет еще меньше, поскольку там температура воздуха будет удерживаться в среднем на пару градусов ниже, чем на западе. При этом уже в начале второй декады стоит быть готовыми к ночным "минусам".
Начало ноября будет более теплым в восточных областях, а похолодание туда доберется ко второй неделе месяца.
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В центральных областях в начале второй декады стоит быть готовыми к ночным морозам.
Для жителей южных областей синоптики прогнозируют более теплую погоду, по крайней мере ночные морозы стоит ждать там лишь в самом конце месяца.
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