Температура рухнет: синоптики предупредили о "трескучем" морозе и снегопаде в Украине

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в ближайшие два дня будет тепло, а потом стоит ожидать резкого похолодания. В некоторых регионах будут заморозки.

Как говорит синоптик Наталья Диденко, до вторника включительно в Украине будет стоять хорошая стабильная погода. Солнышко, временами туманы, ночной уже небольшой морозец, днем ​​+10 +15, на западе и юге +14 +19 градусов.

В среду-четверг увеличится облачность, ожидается похолодание. В частности, в Киеве 19-20 октября следует ждать дождика и похолодания.

В Украине выпадет снег и ударит мороз

В Карпатах 20-го октября вероятен снег, холодные атмосферные фронты с запада Европы принесут существенное похолодание.

"И нынешние + 14 +20 изменятся на +6 +12 градусов!", - предупредила Диденко.

Без отопления в помещениях станет очень холодно, стремительные прыжки атмосферного давления, градусов могут негативно повлиять на здоровье.

Сколько продлится бабье лето

Народный синоптик Станислав Щедрин отмечает, что пик бабьего лета еще не наступил, а существенное повышение температуры воздуха ожидается с 18 октября.

По прогнозам Станислава Щедрина, после усиления потепления в некоторых регионах Украины столбики термометров поднимутся до +24 градусов. В Карпатах же ожидаются более сложные погодные условия - в горном регионе будет снежная погода.

"С 18 октября в большинстве областей температура вырастет до +20...+24, и это уже будет пик текущего времени", - резюмировал Щедрин.

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Погода в Украине

Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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