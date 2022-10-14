Налетит неожиданное потепление: синоптики предупредили о мощной атаке жары

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в ближайшие выходные подарит тепло. Как прогнозируют синоптики, погода на выходных в большинстве регионов Украины будет солнечной, а в некоторых областях по-настоящему теплой.

В субботу, 15 октября, теплее всего будет на Закарпатье и в Ивано-Франковской области — до +15…+17 °С.

В остальных западных областях и на юге страны будет ясно, а воздух прогреется до +14…15 °С.

В Харькове и восточных областях термометры покажут +13…+14 °С, в северных и центральных - +11…+12 °С.

В воскресенье, 16 октября, в большинстве регионов Украины выдастся таким же комфортным. В Ивано-Франковской, Волынской и Закарпатской областях, а также в Одессе и на юге страны день обещает быть солнечным, а термометры покажут +16…+18 °С. В остальных западных областях, а также на востоке Украины воздух прогреется днем до +13…+15 °С, осадков не предвидится. В центре и на севере ожидается до +12…+13 °С, также без осадков.

Уже в понедельник, 17 октября, в Хмельницкой, Львовской, Черкасской, Черновицкой, Закарпатской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Ровенской, Волынской и Тернопольской областях воздух прогреется до +17…+20 °С.

В южных областях столбики термометров покажут +17…+19 °С, восточных и центральных — +16…+17 °С, северных — +12…+14 °С.

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Погода в Украине

Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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