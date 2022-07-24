Август начнется с "адской" жары: когда и где врежет настоящее пекло

Существенное повышение температуры будет наблюдаться в центральных и южных областях Украины.
Последний месяц лета в Украине стартует с максимальных температурных показателей. Жара накроет Украину уже в первых числах августа.
Об этом говорится в прогнозных показателях, размещенных на портале погодного радара Ventusky.
Отметим, что по прогнозу существенное повышение температуры будет наблюдаться в центральных и южных областях Украины.
Дата максимальной жары
Согласно опубликованному прогнозу, резкий взлет температурных показателей в Украине стоит ожидать в первых числах августа.
Добавим, что температура воздуха днем 1 августа будет достигать +39 градусов.
Ранее сообщалось о том, что в Украине вскоре ожидается новое повышение температуры воздуха.
Аномально низкая температура воздуха также прогнозируется в Украине - в отдельные дни столбики покажут на 5-7 градусов меньше климатической нормы.
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