Дождь со снегом устроят каток: синоптики предупредили о похолодании в Украине

Осадки, мокрый снег и дождь окутают западную часть Украины уже в ближайшие дни.

Погода в Украине / freepik.com, goodfon.ru

Погода в Украине в середине января оказалась аномальной. Уже с 20 января синоптики прогнозируют похолодание.

Синоптик Наталья Диденко отмечает, что до морозов еще далеко.

В западных регионах Украины столбик термометра местами начнет опускаться до нуля градусов, а с неба пойдет не дождь, а мокрый снег. В последующие дни такое похолодание коснется и остальных территорий.

В то же время, именно в пятницу температура воздуха останется "жаркой" для января: от +6 до +11 градусов на севере, юге и в центре, +3 +7 на востоке страны, и около нуля на западе.

"Юго-восточный ветер будет гонять с сильными порывами – потихоньку! Осадки – мокрый снег – ожидаются только в западной части Украины", – добавила Наталка Диденко.

В Киеве погода будет теплый, но с порывистым ветром. Столбик термометра днем будет показывать +10 градусов, если эти высокие градусы не "заблокируются" туманом.

"В дальнейшем в Киеве похолодает. Зима вернется из командировки в апрель, говорит - там все хорошо, можно смело планировать весну - она будет!", - подчеркнула синоптика.

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Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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