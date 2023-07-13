Град будет засыпать Украину: несется штормовой ливень

В пятницу, 14 июля, в Украине ухудшится погода. Страну охватят сильные грозы. Местами – град и штормовой ветер.

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Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине станет немного прохладнее. Как предупредили синоптики, 14 июля страну охватят дожди, грозы и град.

По данным Укргидрометцентра, ночью кратковременные дожди с грозами прогнозируется в северо-западной части.

Днем в северных, Полтавской и Харьковской областях — дожди. На Левобережье в отдельных районах будет град. Днем в Украине, кроме запада, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

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Температура воздуха ночью будет составлять 14-19° тепла. Днем в Украине столбики термометров покажут 20-25 градусов выше нуля. В Закарпатье и юге Украины воздух прогреется до +26-31°.

В Киеве и области 14 июля будет дождь и ночью, и днем. Синоптики прогнозируют грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Днем во время грозы порывы — до 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности.

Температура воздуха в Киеве ночью составит +17-19 °, а днем — только 21-23 ° тепла.

Карта погоды / meteoprog.com

Погода на август в Украине

Погода в Украине в ближайшее время будет невероятно жаркой. Август будет припекать и "радовать" своей жарой.

"Температура июля будет на 1-1,5 градуса выше нормы, а в августе среднемесячная температура может быть на 2 градуса выше. Такое общее наблюдение по всей территории страны. Для каждого региона нужно смотреть отдельно на декаду вперед", - сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

По данным синоптиков, аномально высокие температуры будут в середине месяца - столбики градусника поднимутся до отметки 37. Это, вероятно, станет рекордом этого лета.

Также стоит напомнить, что Украину атакует жара из Сахары. С 12 июня весь разогретый слой воздуха из Сахары начнет двигаться с юго-запада на территорию Европы, в том числе и в Украину.

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