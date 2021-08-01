Когда Украина превратится в тропики: синоптик дала неожиданный прогноз и назвала сроки

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В Украине чередование кратковременных грозовых дождей с сильной жарой является абсолютно нормальным явлением для умеренно-континентального климата, который господствует в Украине, заявила синоптик Наталья Диденко.

Она напомнила, что каждое лето, особенно в июле, приходит период жары. По ее словам, сухую погоду провоцирует антициклон — это область высокого атмосферного давления. "Когда стоит сухая погода на определенной территории, конечно, солнце прогревает воздух и окружающую среду до, скажем так, высоких градусов", — рассказала она Фактам.

Синоптик опровергла бытующее мнение, что в Украине меняется климат.

"По моему убеждению, пока делать какие-то кардинальные выводы рано. Хотя сейчас такая модная тенденция говорить об изменении климата из-за деятельности человека. В таком случае человек, как всегда, оказывается слишком самоуверенным. Дело в том, что погода и климат зависят от солнечной деятельности и космические изменения действительно влияют на климат всего земного шара. Конечно, человек портит окружающую среду, губит экологию. То есть многими своими действиями негативно влияет на состояние атмосферы, но не настолько, чтобы в космических масштабах менять климат. Таково мое мнение", — сказала Диденко.

По ее словам, еще рано делать выводы о том, что климат в Украине станет тропическим.

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"Поживем — увидим. Возможно, через 500 лет кто-то у кого-то будет брать интервью и они об этом поговорят. Понимаете, такие кардинальные исторические изменения, конечно, могут прогнозироваться, но утверждать, что будет именно так, не уверена, что можем", — считает синоптик.

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Ранее директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения.

"При сохранении таких тенденций на всем юге Украины, а также в части центральных областей, климат будет, как например сейчас в Греции. Сухие субтропики", - сказал синоптик.