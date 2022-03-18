Когда в Украине резко потеплеет: синоптик назвала даты

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине на выходных 19 и 20 марта будет царить солнечная и сухая. Исключением станет только Крым, где синоптики прогнозируют снег в течение дня.

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook сообщила, что ближайшая суббота и воскресенье в Украине будут сухими и ясными. При этом в южной части страны синоптик прогнозирует сильный штормовой ветер.

В связи с ситуацией в стране Наталья Диденко прогнозирует, что именно шторм в южных регионах позволит утопить всю российскую нечисть в море и призвала метеопроцессы в этом помочь.

Ближайшие ночи в Украине будут морозными – термометры покажут от 4 до 8 градусов ниже нуля.

Прохладнее всего будет в Сумской и Харьковской областях - до -12 градусов ночью, однако днем ситуация изменится.

По прогнозу синоптика, в течение 19-20 марта максимальная температура воздуха днем достигнет +3 +9 градусов. А со следующей недели столбики термометров будут показывать +8 +14 градусов.

В Киеве суббота и воскресенье будут солнечными. Ночью ожидается -3 -6 градусов мороза, но днем воздух прогреется до +5 +8 градусов тепла.

Когда в Украине существенно потеплеет

Синоптики ресурса Gismeteo прогнозируют, что существенное тепло придет с 21-22 градуса, тогда дневная температура будет достигать +12... +14 градусов.

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