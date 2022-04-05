Когда в Украине ждать настоящей жары, синоптики назвали дату

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в ближайшие несколько дней будет пасмурная и холодная, местами будут идти дожди и даже мокрый снег. После 5 апреля синоптическая ситуация кардинально поменяется.

Как рассказали в Украинском гидрометцентре, холодная и дождливая погода отступит в большинстве областей уже в среду, 6 апреля. Ночная температура воздуха поднимется до +3 +6 градусов.

Днем в западных и северных областях воздух прогреется до +10 +12 градусов, в центральной части и на востоке до +14 градусов. А на юге будет уже совсем тепло, от +15 до +18 градусов.

Уже в четверг, 7 апреля, на Благовещение, ожидаются небольшие осадки в западных областях и местами в центре. Также будет дождь на юге страны. А температура поднимется еще на несколько градусов.

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Ночью по всей Украине до +4 +7 градусов, днем от +15 до +17 градусов, только на западе ожидается от +10 до +14 градусов.

Резкого потепления стоит ждать в 20 числах апреля.

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