Снегопад и мощный ветер: в Украину идет опасное похолодание

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни будет холодной. По прогнозу синоптиков, ожидается снег и мощный ветер с метелями. После такого резкого похолодания будет постепенно приходить потепление.

Синоптик Наталка Диденко сообщила, что ночью ожидается мороз, а днем температура воздуха в большинстве областей составит +5... +12 градусов, в южной части +10 +14 градусов.

Характерным признаком завтрашнего дня будет сильный ветер.

В западных и северных областях ожидается дождь, местами с мокрым снегом. На остальной территории Украины будет преобладать сухая, но ветреная погода.

В Киеве ночь будет морозной, 0... -3 градуса, но днем потеплеет до +8. Местами небольшой дождь. Также ожидается сильный ветер.

Синоптики отмечают, что такая погода может навредить раннему урожаю.

Когда в Украине потеплеет

По прогнозу Диденко, уже в среду в Украине столбики термометров поднимутся до +12... +15 градусов, а на Благовещение, 7 апреля, до +14... +19 градусов.

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