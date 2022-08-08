Когда врежут сильные морозы: украинцев предупредили об аномальной зиме

/ 34.ua

Ближайшая зима сезона 2022/2023 в Украине не будет очень холодной, заявил директор Украинского метеорологического центра Николай Кульбида.

Как подчеркнул он в интервью kp.ua, вероятность холодной зимы для Украины - мизерная.

"Все зимы у нас с температурным режимом выше нормы. Это не исключает морозных периодов, возможно, даже сильных. Но они будут короткие и на общем характере зимы не скажутся", - отметил синоптик.

Он также напомнил о том, что за последние 25 лет средняя температура января – февраля в Украине выросла на 2 – 2,5 градуса.

"А это значит, что уменьшилось количество дней с отрицательной среднесуточной температурой, продолжительность зимнего периода сократилась. А в отдельные годы ми даже не можем оценить, была зима или нет", - добавил Кульбида.

Ранее сообщалось о том, что резкое изменение погоды в Украине является своеобразной репетицией осени.

Вопреки климату такие холодные аномалии в этом году наблюдаются в самый жаркий период года.

Другие новости: