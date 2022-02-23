Март будет аномальным: синоптики назвали дату потепления

Погода на март в Украине / pixabay

Погода в Украине в начале марта ожидается морозной. Как отмечает заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, осадков не ожидается.

"28 февраля ожидается перемещение атмосферных фронтов с севера на юг, что приведет к небольшим осадкам в виде снега и мокрого снега, а на юге – к дождю", – рассказала синоптик, передают "Факты".

Синоптик добавила, что начало весны в Украине будет сухим, однако ночью ожидаются морозы. Местами на территории Украины прогнозируется до 6 градусов мороза.

"1-3 марта поле высокого давления определит погоду без осадков. По ночам минимальная температура будет колебаться от 0 до 6 мороза, днем максимальная температура постепенно повысится от 0 до плюс 6", - подытожила она.

Прогноз погоды на март

В Укргидрометцентре прогнозируют, что погода в Украине в марте 2022 года будет теплее обычного.

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Средняя месячная температура будет колебаться в пределах 1-6° тепла, что на 1-1,5° выше нормы.

А месячное количество осадков в марте наоборот будет меньше нормы: 21-37 мм (в горных районах 35-69 мм).

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