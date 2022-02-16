Налетит ураган и зальет дождями: в Украину идет опасная погода

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни будет очень опасной. Как сообщают синоптики, в четверг, 17 февраля, в западных, центральных и северных областях Украины будет ветреная погода с осадками.

По словам синоптика Наталки Диденко, в Украине ожидаются порывы ветра, до 15-22 метров в секунду. Во всех областях, кроме востока и юга, пройдут дожди.

"Атмосферный фронт принесет 17 февраля в западные, северные и центральные области Украины дожди. В Карпатах дождь может смешиваться временами с мокрым снегом, осадки в горах предполагаются сильными", - отметила эксперт.

Диденко предупреждает, что в четверг температура воздуха ожидается высокой.

"Ночью +1 +4 градуса, а днем ​​предполагается +5+11 градусов, в южной части +9+14 градусов. В восточных областях и на северо-востоке воздух будет свежее, ночью от 2 мороза до 2 тепла, днем ​​0+4 градуса", - заявила Диденко.

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В Киеве погода будет весенняя, до +8 градусов, однако во второй половине дня будут осадки.

Мощный ветер налетит на Украину

В Государственной службе с чрезвычайных ситуаций сообщили, что 17 февраля в некоторых регионах ухудшится погода. Объявлен желтый уровень опасности и порывы ветра.

По данным ведомства, ночью в западных областях будут порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с (желтый уровень опасности).

В украинской столице порывы ветра ожидаются днем.

"17 февраля в Киевской области и в столице днем ​​порывы ветра 15-20 м/с (желтый уровень опасности)", - отмечается на сайте ГСЧС.

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Напомним, по прогнозу синоптика Украинского гидрометцентра Натальи Птухи, ранней весны пока не прогнозируется, скорее всего, погода и в дальнейшем будет непостоянной.

Ранее доктор географических наук, специалист по климату Светлана Бойченко рассказала, что лето 2022 в Украине будет достаточно жарким, но в этот период года будет наблюдаться увеличение осадков. Из-за глобального потепления климат в нашей стране будет меняться, как и по всей планете.

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