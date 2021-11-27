Метели, аномальная температура и гололед: синоптики дали прогноз погоды на декабрь

Зима в Украине обещает быть необычной / Reuters

Метеорологи спрогнозировали, какую погоду стоит ожидать украинцам в декабре 2021 года. Согласно данным, средняя месячная температура воздуха будет в пределах климатической нормы, как для начала зимы.

При этом количество осадков также должно оставаться на привычном уровне, говорят в гидрометцентре.

Также не исключено, что в течение декабря могут возникнуть метели, туманы, гололед, налипания мокрого снега, как это бывало ранее, из-за так называемых температурных качелей – теплые градусы регулярно будут сменять кратковременные морозы, особенно в северных областях Украины.

Погода в декабре

В Укргидрометцентре предоставили короткую климатическую характеристику декабря 2021 года. В первом зимнем месяце ожидается:

средняя температура воздуха – от +3 градусов до -4 (при норме 1-5 градусов мороза, на Закарпатье и в южных частях 0-2 градуса тепла, в Крыму до +6);

осадки в месяц – 33-78 миллиметров (при норме 30-66 миллиметров);

осадки в горах – 81-105 миллиметров (при норме 76-139 миллиметров).

Погода зимой в Украине

Специалисты говорят, что декабрь, январь и февраль в Украине будут теплее предыдущих, а самым аномально теплым станет первый месяц 2022 года. Так, средняя месячная температура ожидается на 2-3 градуса выше нормы, что соответствует началу зимы. Такая температура может продержаться всю зиму с кратковременным похолоданием.

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Так, по словам заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Веры Балабух, зимой средняя температура за сезон будет на 1-1,5 градуса выше прошлогодних значений.

Читайте такжеСиноптики удивили украинцев аномальной погодой в конце ноябряПо словам синоптика, примерно в 60% дней зимы будет преобладать более аномально теплая погода. Но еще остается 40%, когда погода может быть на уровне или ниже нормы. Зимой также можно ожидать потоки арктического холода, поскольку будет активнее поток Эльниньо в Тихом океане. Он увеличивает возможность циркуляции арктического воздуха на фоне теплой зимы.