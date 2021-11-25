На Украину надвигаются метели и морозы

Погода в Украине / pixabay

В Украину придут настоящие холода уже 6 декабря. Тогда же синоптики прогнозируют снегопады.

По данным портала Ventusky, до 6 декабря в Украине будет переменчивая погода с дождями. Но уже с 6 декабря в похолодает. Так, ночью ожидаются метели, а днем будет не больше 0 градусов.

7 декабря осадков не ожидается, а днем будет не выше -2 градусов, ночью температура воздуха опустится до -5 градусов.

8 декабря ночью ударят морозы до -10 градусов, а днем -4 градуса. В дальнейшие дни морозы усилятся, а осадков не будет.

Какой погоды ждать этой зимой

Проявления зимы, похолодание, снег будут, но природных катаклизмов не ожидаем.

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"Что касается января и февраля, то при нынешних климатических режимах у нас не может быть другой зимы, кроме теплой. Однако на фоне теплой зимы с повышенным температурным режимом обязательно придут холода", – говорит синоптик Николай Кульбида.

Морозы могут достигать и 25, и 30 градусов. Но по сравнению с зимами 30-40 лет назад эти морозные периоды окажутся кратковременными.

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Ранее сообщалось, что в Украине зима 2021-2022 годов может отличаться аномальными температурными показателями.

Прогнозируется, что снега зимой будет не очень много, температурный режим будет умеренный.