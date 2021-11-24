Украинцев предупредили о резком потеплении перед сильным морозом

В столице 25 ноября также ожидается переменная облачность без осадков.
Погода в Украине в ближайшие дни днем прогреется до 8 градусов тепла. Как отмечают синоптики, во всех областях ожидается переменная облачность.
В Укргидрометцентре прогнозируют 25 ноября без осадков.
Температура воздуха составит:
- на западе днем от +3 до +8, а ночью - от -1 до -4;
- на севере днем от +2 до +5, а ночью - от 0 до -6;
- на востоке днем от +2 до +5, а ночью - от -4 до -7;
- на юге днем от +4 до +8, а ночью - от -1 до -5;
- в центре днем от +3 до +6, а ночью - от 0 до -5.
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В столице 25 ноября также ожидается переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется от +3 до +5.
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Температура ночью составит 0 +2.
Ранее сообщалось, что в Украине зима 2021-2022 годов может отличаться аномальными температурными показателями.
Прогнозируется, что снега зимой будет не очень много, температурный режим будет умеренный.
Автор: Мария Тупик