Украину завалит снегом и ударит мороз -10

Мороз в Украине и похолодание / pixabay

Погода в Украине в среду, 24 ноября будет снежной. Как прогнозируют синоптики, в центральных и западных регионах Украины ожидается мокрый снег.

При этом температура воздуха ночью опуститься до -9 градусов.

"В среду днем в центральных и западных прогнозируется мокрый снег, при этом в других регионах страны будет без осадков", - говорится в сообщении Укргидрометцентра.

На востоке страны температура воздуха ночью опуститься до -5 -9 градусов, а днем -1 +1.

В центральных регионах ночью ожидается -1 +1, а днем +3 +5.

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На юге Украины ночью 0 -3, а днем +4 +7. На западе ночью 0 -3, а днем +3 +5.

При этом по всей территории Украины ожидается сильный ветер 7-12 м/с.

В Киеве днем ожидается мокрый снег, при этом ночью будет без осадков. Температура воздуха ночью -1 +1, а днем +2 +4.

Ранее сообщалось, что в Украине зима 2021-2022 годов может отличаться аномальными температурными показателями.

Прогнозируется, что снега зимой будет не очень много, температурный режим будет умеренный.

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