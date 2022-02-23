Морозы, мокрый снег и дождь: какой будет погода в Украине в ближайшие дни

Погода в Украине ухудшится – местами ударит мороз, а Запад и Восток накроет осадками.
В среду, 23 февраля, погода в Украине не всех порадует – в ряде областей стоит готовиться к осадкам. При этом ночью ударят морозы.
Однако на части территории страны все еще будет сохраняться плюсовая температура, сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 23 февраля
В среду, 23 февраля, в западных областях страны ночью и утром стоит ждать дождя с мокрым снегом, при этом больше всего осадков ожидается в Закарпатской области. На остальной территории осадков не ожидается.
Температура воздуха будет колебаться от +2 до +9 днем от -3 до +5 ночью.
Погода в Украине 24 февраля
В четверг, 24 февраля, в Украине распогодится. Ночью выпадет мокрый снег. Днем осадков стоит ожидать только в Луганской области и на территории временно оккупированного Крыма. На остальной территории будет облачно с прояснениями.
Температура воздуха будет колебаться от +4 до +10 днем от -4 до +5 ночью.
Погода в Украине 25 февраля
В пятницу, 25 февраля, дождливая погода вернется в ряд регионов Украины. дождь будет лить в восточных, юго восточных областях, а также в двух северо-западных – Волынской и Ровенской. На остальной территории будет облачно с прояснениями.
Температура воздуха будет колебаться от +4 до +10 днем, от -6 до 0 ночью.
Ранее сообщалось, что зима в Украине продлится аномально мало, а уже в ближайшие дни на территории почти всей страны ожидается ухудшение погодных условий.
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