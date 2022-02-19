"Циклон из Атлантики набирает силу": украинцам рассказали, как поменяется погода до начала весны

Украинцам рассказали, как поменяется погода до начала весны / Pixabay

Погода в Украине до конца февраля будет ветреной, нас ждет плюсовая температура как в дневные, так и в ночные часы, рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

В эфире программы Новый день на Радио НВ синоптик предупредила об изменениях погодных условий, которые начнутся в эти выходные. По ее словам, на выходных в Украине ожидают усиление ветра в большинстве регионов.

"В субботу будет ветреная погода, потому что очередной циклон из Атлантики уже набирает силу и двигается в направлении Европы. Утром очередной фронт достигнет территории Украины, будут снова порывы ветра. В Украине это все же 15-20 метров в секунду, местами, кое-где в западных регионах могут быть отдельные порывы 25-30 метров", - рассказала синоптик.

Она обратила внимание на то, что наибольшие изменения будут наблюдать жители западной Украины.

Реклама

"Речь больше о Западе, именно местами эти 25-30 разве что по Западу нашей страны, остальная территория 15-20. То есть все равно ветер ощутим, конечно. Надо соблюдать осторожность. В субботу с фронтом будет больше облачности в большинстве регионов, кроме юга и юго-востока. Этих регионов фронтальные системы не достигнут. 19 февраля, как я уже отметила, кроме юга и юго-востока небольшие дожди могут быть вместе с порывистым ветром", - уточнила Птуха.

Однако в целом до конца месяца сохранится комфортная весенняя погода, хотя иногда могут быть снижения температуры.

"На более долговременную перспективу, конечно, какие-то понижения температуры до морозов не исключены. Но пока даже до конца февраля по расчетам мы видим, что будет преобладать плюсовая температура, как в дневные, так и в большинстве регионов и в ночные часы. Конечно, там Карпаты остаются, там небольшой мороз еще может быть по северо-восточным регионам. Но все равно в дневные часы уже в большинстве регионов Украины до конца февраля будут плюсовые значения температуры", - добавила синоптик Укргидрометцентра.

В Донецкой и Луганской областях и на севере синоптик прогнозирует тихую погоду без резких изменений.

Ранее доктор географических наук, специалист по климату Светлана Бойченко рассказала, что погода в Украине весной 2022 будет холодной - нас ждут минусовые температуры и снегопады, а куртки придется не прятать аж до самого лета.

Кроме того, метеорологи прогнозируют, что в марте будет еще холодно, но уже в апреле резкая волна теплой погоды накроет Украину, а в мае уже будет очень тепло.

Читайте также: